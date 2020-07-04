Врач Марадоны: он очистился от кокаина, но у него возникла другая проблема - с алкоголем

Личный врач легенды аргентинского футбола Диего Марадоны рассказал о его проблемах с алкоголм.

spiegel.de

"Он очистился от кокаина, но у него возникла другая проблема - с алкоголем. Иногда он много пьет, но мы над этим работаем. На него повлиял карантин и проблемы в семье", - цитирует врача Infobae.



Марадона в настоящее время возглавляет клуб "Химнасия". Ранее сообщалось, что он рассматривается кандидатом на должность главного тренера сборной Испании.