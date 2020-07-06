В Болгарии произошло массовое заражение футболистов коронавирусом из-за врачебной ошибки

В чемпионате Болгарии из-за ошибочных тестов на COVID-19 заразилось почти два десятка игроков.

Фото: topsport.bg

Как сообщает Sportstar, защитник клуба "Царско село" Мартин Кавдански сдал тест на коронавирус, который ошибочно показал отрицательный результат. Ничего не подозревая, футболист вышел в стартовом составе на матч с "Черно морем".



После игры в "Царско село" были проведены очередные тесты на наличие вируса, по итогам которых диагностировано три новых случая. У команды соперника число заразившихся достигло 16-ти человек. "Черно море" было вынуждено сесть на карантин.



В лаборатории, которая занималась анализами Кавданского, признали ошибку, сказав, что тест был ошибочным. Футболист вышел на поле, будучи инфицированным.