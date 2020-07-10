Футболисты "Филадельфия Юнион" вышли на поле в футболках "Жизни черных важны"

Футболисты клуба MLS "Филадельфия Юнион" вышли на поле на матч с "Нью-Йорк Сити" в специальных футболках.

Перед матчем игроки сфотографировались в футболках с надписью "Жизни черных имеют значение", а на игровых майках вместо фамилий футболистов были написаны имена темнокожих, погибших от рук полиции.Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс по всему миру.Игроки команд со всего мира, а также другие спортсмены и представители шоу-бизнеса выходят на поле в специальных футболках и принимают участие в челленджах и акциях.