Футболисты "Филадельфия Юнион" вышли на поле в футболках "Жизни черных важны"

Our players had a message today: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/wCVx6DPBro— PhilaUnion (@PhilaUnion) July 9, 2020
Перед матчем игроки сфотографировались в футболках с надписью "Жизни черных имеют значение", а на игровых майках вместо фамилий футболистов были написаны имена темнокожих, погибших от рук полиции.
Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс по всему миру.
Игроки команд со всего мира, а также другие спортсмены и представители шоу-бизнеса выходят на поле в специальных футболках и принимают участие в челленджах и акциях.