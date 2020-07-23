Ранее президент аргентинского клуба Андрес Фасси, сообщил, что "россонери" являются одним из трех претендентов на 22-летнего нападающего. При этом ресурс Talleres mi pasi?n утверждал, что один из клубов сделал предложение, которое превышает сделанную ставку "Миланом".
Ранее "Краснодар" предложил за Бастоса 7 млн евро. Позже появилась информация, что неназванный российский клуб готов заплатить за игрока 7,5 млн евро.
Источник: телеграм-канал "Западные СМИ о российском футболе"
"Милан" перебил предложение "Краснодара" по форварду "Тальереса" Бастосу
В Аргентине сообщают, что "Милан" предложил за форварда "Тальереса" Нахуэля Бастоса 10 млн евро.
Фото: Getty Images
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