Ранее Луческу объявил об уходе из "Динамо" уже через четыре дня после назначения. Но агент тренера сообщил, что тот никуда не уходит из киевского клуба, хоть и недоволен ситуацией с давлением со стороны болельщиков.
"На 18:11 сегодняшнего дня официального решения о том, что Луческу ушёл из киевского "Динамо" нет. В эти минуты проходит разговор между Луческу и Суркисом о том, как дальше будут развиваться события. Окончательное решение будет принято после разговора с Суркисом" - сказал Цыганык на YouTube-канале Football Hub.
Фанаты киевского "Динамо" были крайне недовольны назначением Луческу, который долгое время тренировал "Шахтёр".
Источник: Луческу и Суркис обсуждают ситуацию, решения о будущем тренера ещё нет
Украинский журналист Игорь Цыганык раскрыл подробности ситуации с главным тренером киевского "Динамо" Мирчей Луческу.
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