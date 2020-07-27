Источник: Луческу и Суркис обсуждают ситуацию, решения о будущем тренера ещё нет

Украинский журналист Игорь Цыганык раскрыл подробности ситуации с главным тренером киевского "Динамо" Мирчей Луческу.
Ранее Луческу объявил об уходе из "Динамо" уже через четыре дня после назначения. Но агент тренера сообщил, что тот никуда не уходит из киевского клуба, хоть и недоволен ситуацией с давлением со стороны болельщиков.

"На 18:11 сегодняшнего дня официального решения о том, что Луческу ушёл из киевского "Динамо" нет. В эти минуты проходит разговор между Луческу и Суркисом о том, как дальше будут развиваться события. Окончательное решение будет принято после разговора с Суркисом" - сказал Цыганык на YouTube-канале Football Hub.

Фанаты киевского "Динамо" были крайне недовольны назначением Луческу, который долгое время тренировал "Шахтёр".

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Теги: Луческу Динамо Киев
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