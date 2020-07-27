Ранее Луческу сообщил об уходе из клуба через четыре дня после назначения на пост главного тренера. Румынский специалист решил уйти из-за давления со стороны болельщиков.
Экстренную встречу с луческу провёл президент киевлян Игорь Суркис. После встречи он рассказал о её результатах.
"Всё нормально. Есть у "Динамо" тренер", — цитирует Суркиса журналист Игорь Цыганык.
Суркис уговорил Луческу продолжить работу в киевском "Динамо"
Румынский специалист Мирча Луческу продолжит работу в киевском "Динамо".
Фото: УАФ
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