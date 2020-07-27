Суркис уговорил Луческу продолжить работу в киевском "Динамо"

Румынский специалист Мирча Луческу продолжит работу в киевском "Динамо".
Фото: УАФ
Ранее Луческу сообщил об уходе из клуба через четыре дня после назначения на пост главного тренера. Румынский специалист решил уйти из-за давления со стороны болельщиков.

Экстренную встречу с луческу провёл президент киевлян Игорь Суркис. После встречи он рассказал о её результатах.

"Всё нормально. Есть у "Динамо" тренер", — цитирует Суркиса журналист Игорь Цыганык.

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Теги: Суркис Динамо Киев Луческу
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