- "Спартак" потрясающий клуб с невероятными болельщиками. Мне приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира, это прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.
Переход? Это было бы здорово! Если будет более детальный интерес, мы обязательно обсудим, но очень приятно быть связанным с этим клубом в новостях, - цитирует Дегенека Евро-футбол.
Ранее СМИ сообщали, что "Спартак" уже провел встречу с "Црвеной Звездой" по трансферу австралийского футболиста. Контракт 26-летнего игрока с сербским клубом рассчитан до 2023 года.
В прошлом сезоне защитник провел 22 матча и забил два гола. В его активе 18 встреч за сборную Австралии.
"Спартак" по итогам сезона 2019/20 занял 7-е место в чемпионате России, не попав в еврокубки. Также красно-белые уступили в полуфинале Кубка России будущему обладателю трофея "Зениту".
Защитник "Црвены Звезды" Дегенек: переход в "Спартак"? Это было бы здорово
Защитник "Црвены Звезды" Милош Дегенек прокомментировал новости об интересе к нему московского "Спартака".
Фото: STARSPORT
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