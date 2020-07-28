Фанаты киевского "Динамо" встретили Луческу файерами и матерными кричалками

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сегодня прибыл в столицу Украины.
Фото: dynamo.kiev.ua
Фанаты киевской команды собрались возле стадиона "Динамо" имени Лобановского на встречу Луческу. Ультрас скандировали матерную кричалку и жгли файеры.

74-летний Луческу был назначен главным тренером киевского "Динамо" после отставки Алексея Михайличенко по окончании сезона. Это назначение вызвало недовольство среди фанатов киевской команды. Ранее румынский специалист долгое время возглавлял донецкий "Шахтер" - главного соперника "Динамо".

Источник: Tribuna.com

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Теги: Динамо Киев Луческу
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