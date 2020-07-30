"Пытался объяснить ультрас свою позицию. В футболе важен результат. Все должны оказать всяческую поддержку Мирче Луческу и принять мое решение. Все должно быть законно. В противном случае у нас есть рычаги, чтобы этот произвол прекратить. Ультрас хотят управлять командой? Пускай управляют, только пускай денюжки занесут сначала сюда", - сказал Игорь Суркис.
75-летний Луческу был назначен главным тренером киевского "Динамо" после отставки Алексея Михайличенко по окончании сезона. Это назначение вызвало недовольство среди фанатов киевской команды.
Источник: Football.ua
Президент киевского "Динамо" пригрозил фанатам
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своим мнением о ситуации с болельщиками команды, которые настроены против нового тренера Мирчи Луческу.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
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