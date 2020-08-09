"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат", - сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что сосед Русина по комнате на тренировочной базе Роман Вантух также заболел коронавирусом. Футболистам предстоит отбыть двухнедельный карантин. У остальных игроков "Динамо" болезнь не выявлена.
Напомним, что главным тренером киевского "Динамо" является румынский специалист Мирча Луческу, который ранее возглавлял прямых конкурентов киевлян донецкий "Шахтёр". Контракт с Луческу подписан на 2 года с опцией продления на ещё один сезон.
У двух игроков киевского "Динамо" выявлен коронавирус
Футболисты киевского "Динамо" заболели коронавирусом. Тесты двух игроков показали положительный результат.
Фото: ФК "Динамо" Киев
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!