Соглашение с 27-летним Костевичем вступит в силу с 1 января 2021 года. Срок контракта защитника с киевским клубом рассчитан на три года.
Отметим, что это первый трансфер "Динамо" при новом наставнике киевской команды Мирче Луческу.
Киевское "Динамо" оформило первый трансфер при Луческу
Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с украинским защитником "Леха" Владимиром Костевичем.
Фото: ФК "Лех"
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