Источник: Кавани согласовал контракт на три года с "Бенфикой"

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани продолжит карьеру в "Бенфике", утверждают португальские СМИ.



Фото: L'Equipe

33-летний нападающий согласовал условия контракта с "Бенфикой". Он будет выступать за клуб из Лиссабона на протяжении трёх сезонов. Зарплата уругвайца в клубе из Лиссабона составит 8 млн евро в год.



Форвард приедет в Португалию уже сегодня. Он пройдём медобследование, а затем подпишет контракт с клубом, утверждает Mundo Deportivo.



В настоящее время Кавани является свободным агентом. У него истёк контракт с "ПСЖ".