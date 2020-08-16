33-летний нападающий согласовал условия контракта с "Бенфикой". Он будет выступать за клуб из Лиссабона на протяжении трёх сезонов. Зарплата уругвайца в клубе из Лиссабона составит 8 млн евро в год.
Форвард приедет в Португалию уже сегодня. Он пройдём медобследование, а затем подпишет контракт с клубом, утверждает Mundo Deportivo.
В настоящее время Кавани является свободным агентом. У него истёк контракт с "ПСЖ".
Источник: Кавани согласовал контракт на три года с "Бенфикой"
Уругвайский форвард Эдинсон Кавани продолжит карьеру в "Бенфике", утверждают португальские СМИ.
Фото: L'Equipe
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