- У меня достаточно много знакомых, которые говорили о своём выборе. В моём достаточно большом окружении нет людей, которые голосовали за "стабильность". А потом нам говорят о 80 процентах… Не понимаю, над нами смеются или нас просто поимели, - цитирует Биончика by.tribuna.com.
Специалист также заявил, что все происходящее в стране не должно остаться безнаказанным.
Напомним, в настоящее время во многих белорусских городах люди массово выходят на улицы, выступая против результатов выборов, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко одержал победу. По официальным данным, он набрал 80,1% голосов.
Тренер "Гомеля": нам говорят о 80% голосов за "стабильность"... Над нами смеются или нас просто поимели
Главный тренер "Гомеля" Иван Биончик прокомментировал события в Белоруссии после выборов президента.
Фото: Прессбол
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