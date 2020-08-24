Петицию создали журналисты издания Bleacher Report, которые призывают France Football вручить "Золотой мяч" лучшему игроку 2020 года.
France Football ранее объявил, что премия в нынешнем году не будет вручаться из-за пандемии коронавируса.
Большинство экспертов и болельщиков по всему миру считают, что главным претендентом на награду был бы форвард "Баварии" Роберт Левандовски.
Более 140 тысяч человек подписали петицию за возвращение "Золотого мяча" в 2020 году
Более 140 тысяч человек подписали петицию за возвращение "Золотого мяча" в 2020 году.
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