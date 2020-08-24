Более 140 тысяч человек подписали петицию за возвращение "Золотого мяча" в 2020 году

Более 140 тысяч человек подписали петицию за возвращение "Золотого мяча" в 2020 году.

Петицию создали журналисты издания Bleacher Report, которые призывают France Football вручить "Золотой мяч" лучшему игроку 2020 года.



France Football ранее объявил, что премия в нынешнем году не будет вручаться из-за пандемии коронавируса.



Большинство экспертов и болельщиков по всему миру считают, что главным претендентом на награду был бы форвард "Баварии" Роберт Левандовски.