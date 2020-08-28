Канчельскис заболел коронавирусом

Главный тренер узбекского клуба "Навбахор" Андрей Канчельскис заболел коронавирусом.
Фото: © РИА Новости
Российский специалист сообщил, что находится на самоизоляции.

"Навбахор" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

Канчельскис во время карьеры футболиста выступал за "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Саутгемптон" и ряд других клубов.

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Теги: Канчельскис Коронавирус
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