— Хотел, но уверенности не было. В Турции сейчас межсезонье, а в России уже прошло несколько туров. Понимал, что меня могут не выбрать из-за недостатка практики. Поэтому приятно удивился, — передаёт слова защитника пресс-служба сборной России.
Национальной команде в сентябре предстоит сыграть два матча в Лиге Наций. 3 сентября — с Сербией, а 6 — с Венгрией.
В минувшем сезоне чемпионата Турции 33-летний Кудряшов провёл 17 матчей.
Кудряшов — о вызове в сборную: хотел, но уверенности не было
Защитник "Антальяспора" Фёдор Кудряшов прокомментировал вызов в сборную России.
Фото: Сборная России
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