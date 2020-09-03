Португальский форвард из-за инфекции на пальце правой ноги сегодня пропустил тренировку национальной команды. Есть вероятность, что 35-летний Роналду не сможет принять участия в ближайших играх сборной Португалии.
Португалия в Лиге Наций сыграет против Хорватии (5 сентября) и Швеции (8 сентября).
Источник: официальный сайт Федерации футбола Португалии
Криштиану Роналду может пропустить ближайшие матчи сборной Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду имеет проблемы со здоровьем.
Фото: AFP
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