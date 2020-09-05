Бельгия обыграла Данию, а Франция была сильнее Швеции

Лига наций УЕФА



Дания 0:2 Бельгия



Голы: Денайер, 9, Мертенс, 77.

Лига наций УЕФА



Швеция 0:1 Франция



Гол: Мбаппе, 41.

В Лиге А Лиги Наций завершился первый тур.В одном из матчей Дания принимала Бельгию. Гости открыли счёт на 9 минуте: Денайер замкнул передачу Мертенса. На 77 минуте отличился уже сам Мертенс, получив передачу от Юри Тилеманса. 0:2 — убедительная победа Бельгии.Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Сков, Васс, Дилейни, Хейбьерг, Эриксен, Поульсен, Брэйтуэйт (Мехле, 72), Дольберг (Корнелиус, 84).Миньоле, Денайер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Витсель, Тилеманс, Карраско (Прат, 57), Т. Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.Хейбьерг, 3, Тилеманс, 20, Сков, 26.Параллельно с ними Швеция на своём поле встречалась с Францией. Единственный гол в матче в составе действующих чемпионов мира забил Килиан Мбаппе.Ульсен, Лустиг, Линделеф, Бенгтссон, Ларссон (Кулусевски, 70), Экдаль, Янссон, Ольссон, Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 77), Берг.Льорис, Варан, Кимпембе, Упамекано, Динь, Дюбуа, Рабьо, Канте, Гризманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жиру.Упамекано, 3.