Бельгия обыграла Данию, а Франция была сильнее Швеции

В одном из матчей Дания принимала Бельгию. Гости открыли счёт на 9 минуте: Денайер замкнул передачу Мертенса. На 77 минуте отличился уже сам Мертенс, получив передачу от Юри Тилеманса. 0:2 — убедительная победа Бельгии.
Лига наций УЕФА
Дания 0:2 Бельгия
Голы: Денайер, 9, Мертенс, 77.
Дания 0:2 Бельгия
Голы: Денайер, 9, Мертенс, 77.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Сков, Васс, Дилейни, Хейбьерг, Эриксен, Поульсен, Брэйтуэйт (Мехле, 72), Дольберг (Корнелиус, 84).
Бельгия: Миньоле, Денайер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Витсель, Тилеманс, Карраско (Прат, 57), Т. Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.
Предупреждения: Хейбьерг, 3, Тилеманс, 20, Сков, 26.
Параллельно с ними Швеция на своём поле встречалась с Францией. Единственный гол в матче в составе действующих чемпионов мира забил Килиан Мбаппе.
Лига наций УЕФА
Швеция 0:1 Франция
Гол: Мбаппе, 41.
Швеция 0:1 Франция
Гол: Мбаппе, 41.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Бенгтссон, Ларссон (Кулусевски, 70), Экдаль, Янссон, Ольссон, Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 77), Берг.
Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Упамекано, Динь, Дюбуа, Рабьо, Канте, Гризманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жиру.
Предупреждения: Упамекано, 3.