— Он уже тренируется, чувствует себя лучше. Он поедет в Швецию. У него нет травмы. Ему просто нужно восстановиться от инфекции, — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.
35-летний Роналду пропустил вчерашний матч с Хорватией (4:1) из-за укуса пчелы в палец ноги.
В прошлом сезоне Роналду провёл за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь голевых передач.
Сантуш: Роналду уже тренируется. У него нет травмы, ему просто нужно восстановиться от инфекции
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что нападающий Криштиану Роналду будет готов к следующему матчу.
Фото: Reuters
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