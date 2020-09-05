Сантуш: Роналду уже тренируется. У него нет травмы, ему просто нужно восстановиться от инфекции

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что нападающий Криштиану Роналду будет готов к следующему матчу.

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— Он уже тренируется, чувствует себя лучше. Он поедет в Швецию. У него нет травмы. Ему просто нужно восстановиться от инфекции, — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.



35-летний Роналду пропустил вчерашний матч с Хорватией (4:1) из-за укуса пчелы в палец ноги.



В прошлом сезоне Роналду провёл за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь голевых передач.