СМИ: Луческу пришлось поселиться на базе "Динамо" из-за опасений за свою жизнь

Главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу был вынужден поселиться на клубной базе.

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Как сообщает источник, румын не хочет пересекаться с фанатами киевского клуба, так как опасается за свою жизнь. В июле, когда Луческу был назначен наставником киевлян, ультрас команды пообещали ему "сложные условия" из-за прежней работы на посту главного тренера "Шахтера".



Румын поселился в одном из люксовых номеров на базе.



Источник: Ziare.com