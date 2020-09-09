Как сообщает источник, румын не хочет пересекаться с фанатами киевского клуба, так как опасается за свою жизнь. В июле, когда Луческу был назначен наставником киевлян, ультрас команды пообещали ему "сложные условия" из-за прежней работы на посту главного тренера "Шахтера".
Румын поселился в одном из люксовых номеров на базе.
Источник: Ziare.com
СМИ: Луческу пришлось поселиться на базе "Динамо" из-за опасений за свою жизнь
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу был вынужден поселиться на клубной базе.
Фото: Getty Images
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