Бывший игрок "Реала" Метцельдер признался в распространении детской порнографии

Экс-защитник "Реала" Кристоф Метцельдер признался в распространении детского порно.
Фото: Getty Images
Метцельдер хранил порнографические материалы, которые отправлял трем женщинам. 38-летний Кристоф не был арестован после обыска, но расследование еще продолжается.

Отмечается, что Метцельдер не хотел придавать огласки этому делу.

Метцельдер завершил карьеру в 2013 году. Во время игровой карьеры он защищал цвета дортмундской "Боруссии", "Шальке" и "Реала".

Источник: Der Spiegel

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Теги: Метцельдер
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