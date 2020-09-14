Метцельдер хранил порнографические материалы, которые отправлял трем женщинам. 38-летний Кристоф не был арестован после обыска, но расследование еще продолжается.
Отмечается, что Метцельдер не хотел придавать огласки этому делу.
Метцельдер завершил карьеру в 2013 году. Во время игровой карьеры он защищал цвета дортмундской "Боруссии", "Шальке" и "Реала".
Источник: Der Spiegel
Бывший игрок "Реала" Метцельдер признался в распространении детской порнографии
Экс-защитник "Реала" Кристоф Метцельдер признался в распространении детского порно.
Фото: Getty Images
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