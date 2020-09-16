Источник: Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов ведет переговоры с Франком де Буром.

Фото: ФК "Атланта Юнайтед"

Ожидается, что 50-летний специалист в ближайшее время станет главным тренером сборной Нидерландов. Последним местом работы Франка де Бура был американский клуб "Атланта Юнайтед", который он покинул в июле 2020 года.



Франк де Бур заменит Рональда Кумана на посту главного тренера сборной Нидерландов, который недавно возглавил "Барселону".



Источник: De Telegraaf