Ожидается, что 50-летний специалист в ближайшее время станет главным тренером сборной Нидерландов. Последним местом работы Франка де Бура был американский клуб "Атланта Юнайтед", который он покинул в июле 2020 года.
Франк де Бур заменит Рональда Кумана на посту главного тренера сборной Нидерландов, который недавно возглавил "Барселону".
Источник: De Telegraaf
Источник: Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов
Королевский футбольный союз Нидерландов ведет переговоры с Франком де Буром.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
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