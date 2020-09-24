Правило пяти замен будет действовать в матчах Лиги наций, квалификации женского Евро, Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и стыковых матчах Европейской квалификации до конца текущего сезона.
Напомним, что это правило действовало и в конце прошлого сезона из-за уплотнения календаря по причине эпидемии коронавируса.
Отметим, что команды смогут заявлять на матч не больше 23 игроков.
УЕФА утвердил правило пяти замен до конца сезона
Исполнительный комитет УЕФА принял решение оставить в силе правило пяти замен в турнирах под эгидой организации.
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!