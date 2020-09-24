УЕФА утвердил правило пяти замен до конца сезона

Исполнительный комитет УЕФА принял решение оставить в силе правило пяти замен в турнирах под эгидой организации.

Фото: УЕФА

Правило пяти замен будет действовать в матчах Лиги наций, квалификации женского Евро, Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и стыковых матчах Европейской квалификации до конца текущего сезона.



Напомним, что это правило действовало и в конце прошлого сезона из-за уплотнения календаря по причине эпидемии коронавируса.



Отметим, что команды смогут заявлять на матч не больше 23 игроков.