УЕФА разрешил допуск 30% болельщиков на матчи сборных и еврокубков

УЕФА огласил решение о допуске болельщиков на матчи национальных команд и еврокубков.

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Как сообщается, такое решение принято после успешного теста матча со зрителями, который пришёлся на игру Суперкубка между "Баварией" и "Севильей".



Напомним, в марте все европейские чемпионаты были приостановлены из-за распространения коронавируса. Летом клубы доиграли чемпионаты и еврокубки, но без зрителей на трибунах.



Источник: пресс-служба организации.