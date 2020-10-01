УЕФА разрешил допуск 30% болельщиков на матчи сборных и еврокубков

УЕФА огласил решение о допуске болельщиков на матчи национальных команд и еврокубков.
Фото: Getty Images
Как сообщается, такое решение принято после успешного теста матча со зрителями, который пришёлся на игру Суперкубка между "Баварией" и "Севильей".

Напомним, в марте все европейские чемпионаты были приостановлены из-за распространения коронавируса. Летом клубы доиграли чемпионаты и еврокубки, но без зрителей на трибунах.

Источник: пресс-служба организации.

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Теги: УЕФА
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