Как сообщается, такое решение принято после успешного теста матча со зрителями, который пришёлся на игру Суперкубка между "Баварией" и "Севильей".
Напомним, в марте все европейские чемпионаты были приостановлены из-за распространения коронавируса. Летом клубы доиграли чемпионаты и еврокубки, но без зрителей на трибунах.
Источник: пресс-служба организации.
УЕФА разрешил допуск 30% болельщиков на матчи сборных и еврокубков
УЕФА огласил решение о допуске болельщиков на матчи национальных команд и еврокубков.
Фото: Getty Images
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