Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории

Французский журнал France Football назвал список из 10 вратарей, номинированных на звание лучшего в истории.

Фото: архив РФС

В их числе и советский вратарь Лев Яшин, помимо него в "команду мечты" могут также попасть Дино Дзофф, Эдвин ван дер Сар, Петер Шмейхель, Томас Нконо, Мануэль Нойер, Зепп Майер, Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон и Гордон Бэнкс.



Список был составлен по опросу 177 журналистов, которые выбрали по одному игроку на каждую позицию.