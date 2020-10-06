Сборная Украины перед матчами с Францией, Германией и Испанией осталась с одним голкипером

Два вратаря сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус.

Фото: УАФ

Ранее на коронавирус заразился вратарь "Шахтера" и сборой Украины Андрей Пятов. Таким образом, в единственным здоровым голкипером в расположении команды Андрея Шевченко остается Георгий Бущан.



Товарищеский матч с командой Франции сборная Украины проведет 7 октября. Поединки в Лиге Наций с Германией состоится 10 октября, а с Испанией - 13 октября.



Источник: твиттер журналиста Игоря Бурбаса