Ранее на коронавирус заразился вратарь "Шахтера" и сборой Украины Андрей Пятов. Таким образом, в единственным здоровым голкипером в расположении команды Андрея Шевченко остается Георгий Бущан.
Товарищеский матч с командой Франции сборная Украины проведет 7 октября. Поединки в Лиге Наций с Германией состоится 10 октября, а с Испанией - 13 октября.
Источник: твиттер журналиста Игоря Бурбаса
Сборная Украины перед матчами с Францией, Германией и Испанией осталась с одним голкипером
Два вратаря сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус.
Фото: УАФ
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