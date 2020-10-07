Легендарный чехословацкий футболист Паненка находится в реанимации из-за коронавируса

Известный в прошлом футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка госпитализирован.

Anton?n Panenka byl dnes ve v??n?m stavu p?evezen na JIP do nemocnice, kde je p?ipojen na p??stroj?ch. V?ce jeho stav zat?m nebudeme komentovat. Tondo, bojuj! ? pic.twitter.com/r49WtrxzoP — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 7, 2020

Сообщается, что Паненка поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время спустя стало известно, что у него выявлен коронавирус.71-летний Паненка наиболее известен благодаря своему оригинальному исполнению пенальти — "парашютом" по центру ворот. Большую часть своей карьеры футболиста он провел на родине, выступая за "Богемианс 1905". На данный момент Паненка является президентом этого клуба.На счету полузащитника 59 игр и 17 голов в составе сборной Чехословакии.