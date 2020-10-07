Легендарный чехословацкий футболист Паненка находится в реанимации из-за коронавируса

Anton?n Panenka byl dnes ve v??n?m stavu p?evezen na JIP do nemocnice, kde je p?ipojen na p??stroj?ch. V?ce jeho stav zat?m nebudeme komentovat. Tondo, bojuj! ? pic.twitter.com/r49WtrxzoP— Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 7, 2020
Сообщается, что Паненка поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время спустя стало известно, что у него выявлен коронавирус.
71-летний Паненка наиболее известен благодаря своему оригинальному исполнению пенальти — "парашютом" по центру ворот. Большую часть своей карьеры футболиста он провел на родине, выступая за "Богемианс 1905". На данный момент Паненка является президентом этого клуба.
На счету полузащитника 59 игр и 17 голов в составе сборной Чехословакии.