17-летний полузащитник французской сборной и "Ренна" Эдуардо Камавинга стал самым молодым автором гола сборной Франции с 1914 года. Камавинга открыл счет на 9 минуте товарищеского матча французов со сборной Украины, добив мяч в ворота ударом через себя после того, как Георгий Бущан отразил удар Оливье Жиру. На этот момент Эдуардо было 17 лет и 11 месяцев.
Рекордсменом является Морис Гастигер, в 1914 году забивший гол сборной Швейцарии в возрасте 17 лет и 5 месяцев.
Сборная Франции разгромила сборную Украины со счетом 7:1. Помимо Камавинги, у французов отличились Оливье Жиру (дубль), Корантен Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Еще один мяч в свои ворота забил украинский защитник Виталий Миколенко. Гол престижа на счету Виктора Цыганкова.
Камавинга стал самым юным голеадором сборной Франции за последние 106 лет
Хавбек французского "Ренна" Эдуардо Камавинга стал самым молодым автором гола за сборную Франции после 1914 года.
Фото: twitter.com/equipedefrance
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