Камавинга стал самым юным голеадором сборной Франции за последние 106 лет

Хавбек французского "Ренна" Эдуардо Камавинга стал самым молодым автором гола за сборную Франции после 1914 года.

Фото: twitter.com/equipedefrance

17-летний полузащитник французской сборной и "Ренна" Эдуардо Камавинга стал самым молодым автором гола сборной Франции с 1914 года. Камавинга открыл счет на 9 минуте товарищеского матча французов со сборной Украины, добив мяч в ворота ударом через себя после того, как Георгий Бущан отразил удар Оливье Жиру. На этот момент Эдуардо было 17 лет и 11 месяцев.



Рекордсменом является Морис Гастигер, в 1914 году забивший гол сборной Швейцарии в возрасте 17 лет и 5 месяцев.



Сборная Франции разгромила сборную Украины со счетом 7:1. Помимо Камавинги, у французов отличились Оливье Жиру (дубль), Корантен Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Еще один мяч в свои ворота забил украинский защитник Виталий Миколенко. Гол престижа на счету Виктора Цыганкова.