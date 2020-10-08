"Шахтер" объявил о 18 случаях заражения коронавирусом

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил о ситуации в клубе с коронавирусом.

Фото: ФК "Шахтер"

"По результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди девяти игроков и девяти сотрудников команды "Шахтер". Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию", - написал Палкин в Facebook.



Напомним, что несколько дней назад положительные тесты на коронавирус сдали вратарь донецкой команды Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко.



В текущем чемпионате Украины "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице.