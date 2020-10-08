"По результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди девяти игроков и девяти сотрудников команды "Шахтер". Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию", - написал Палкин в Facebook.
Напомним, что несколько дней назад положительные тесты на коронавирус сдали вратарь донецкой команды Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко.
В текущем чемпионате Украины "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице.
"Шахтер" объявил о 18 случаях заражения коронавирусом
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил о ситуации в клубе с коронавирусом.
Фото: ФК "Шахтер"
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