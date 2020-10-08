Месси: это был очень сложный год. Возможность сыграть за сборную позволяет расслабиться

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от победы над Эквадором в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

Фото: сборная Аргентины

"Это был очень сложный год из-за всего того, что мы сейчас переживаем.



Возможность снова сыграть за сборную и подарить людям радость от победы позволяет расслабиться", - передает слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.



Напомним, что встреча сборных Аргентины и Эквадора завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 13-й минуте забил Лионель Месси, реализовав пенальти.



Источник: "твиттер" сборной Аргентины