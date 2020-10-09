Бразилия разгромила Боливию в отборе ЧМ-2022

Сборная Бразилии на своем поле разгромила команду Боливии в отборе ЧМ-2022.
Фото: cbf.com.br
Также победу одержала Колумбия.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка

Бразилия - Боливия - 5:0

Голы: Маркинос, 16, Роберту Фирмину, 30, Роберту Фирмину, 49, Карраско, 66 - в свои ворота, Коутиньо, 73.

Колумбия - Венесуэла - 3:0

Голы: Сапата, 16, Муриэль, 26, Муриэль, 45+3.

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