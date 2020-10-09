Бразилия разгромила Боливию в отборе ЧМ-2022

Сборная Бразилии на своем поле разгромила команду Боливии в отборе ЧМ-2022.

Фото: cbf.com.br

Также победу одержала Колумбия.



ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка



Бразилия - Боливия - 5:0



Голы: Маркинос, 16, Роберту Фирмину, 30, Роберту Фирмину, 49, Карраско, 66 - в свои ворота, Коутиньо, 73.



Колумбия - Венесуэла - 3:0



Голы: Сапата, 16, Муриэль, 26, Муриэль, 45+3.