Также победу одержала Колумбия.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка
Бразилия - Боливия - 5:0
Голы: Маркинос, 16, Роберту Фирмину, 30, Роберту Фирмину, 49, Карраско, 66 - в свои ворота, Коутиньо, 73.
Колумбия - Венесуэла - 3:0
Голы: Сапата, 16, Муриэль, 26, Муриэль, 45+3.
Бразилия разгромила Боливию в отборе ЧМ-2022
Сборная Бразилии на своем поле разгромила команду Боливии в отборе ЧМ-2022.
Фото: cbf.com.br
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