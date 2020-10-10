Форвард сборной Англии и Тоттенхэма Гарри Кейн получил повреждение на тренировке национальной команды. Как сообщают британские СМИ, нападающий в конце тренировочного занятия почувствовал дискомфорт в мышцах. Есть риск, что Кейн пропустит матч Лиги наций сборной Англии против команды Бельгии.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги 27-летний Гарри Кейн провел 4 игры, в которых забил 3 гола и выполнил 6 результативных передач. В первой половине года игрок пропустил несколько месяцев из-за травмы мышц задней поверхности бедра.
Источник: Mirror.
Кейн травмировался на тренировке и может пропустить матч Англия - Бельгия
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил травму на тренировке сборной Англии.
Фото: Getty Images
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