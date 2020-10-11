Лёв - о матче сборной Германии: мы хорошо изучали Украину

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв дал комментарий о гостевой победе своей команды над сборной Украины (2:1).
Фото: Getty Images
Наставник национальной команды Германии Йоахим Лёв прокомментировал итоги матча своей команды со сборной Украины. Выступавшие в гостях немцы победили со счетом 2:1, после голов Гинтера на 20 минуте и Горетцки в начале второго тайма один мяч отыграл с пенальти на 77 минуте Руслан Малиновский. После трех туров Германия с пятью очками занимает второе место в группе Лиги наций, жовто-блакитные находятся на третье строчке с тремя очками.

- Украина нас ничем не удивила, мы очень хорошо команду эту знаем, хорошо ее изучали. Она с Шевченко хорошо идет вперед, команда производит очень хорошее впечатление, - цитирует слова Лёва FootBoom.

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Теги: Сборная Германии сборная Украины Лёв
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