Сборная Перу, за которую выступает Самбрано, проиграла бразильцам со счетом 2:4 в матче квалификации Чемпионата Мира-2022. Неймар оформил хет-трик.
- Конечно, Неймар - великий игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун. В штрафной он падал четыре или пять раз, чтобы посмотреть, назначат ли пенальти, и в конце концов он достиг своей цели, - цитирует Самбрано Goal.
Самбрано выступал за "Рубин" с 2016 по 2017 год. Футболист также защищал цвета киевского "Динамо", "Айнтрахта", ПАОК, "Шальке". Сейчас играет за аргентинский "Бока Хуниорс".
Бывший игрок "Рубина" назвал Неймара клоуном
Бывший защитник "Рубина" Карлос Самбрано раскритиковал игру форварда сборной Бразилии Неймара.
Фото: Getty Images
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