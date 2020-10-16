В Нагорном Карабахе погиб игрок ереванского "Локомотива" Ереванский "Локомотив" сообщил о гибели игрока команды Эрика Саряна. View this post on Instagram ?????? ????? ??????-???????????? ???????? ??????? ??? ????????? ????????? ?????? ? «?????????» ??-? ?????????? ???? ???????? «?????????» ??????????? ??????? ?????? ? ???? ????? ?? ?? ?????????????? ???????? ???? ??????? ????????? ? ???????????? ???? #??????????? A post shared by FC Lokomotiv (@fclokomotiv.yerevan) on Oct 16, 2020 at 11:30pm PDT 18-летний футболист погиб на войне в Нагорном Карабахе. Напомним, что армяно-азербайджанский конфликт возобновился 27 сентября. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 11:57 Опубликовал: Соловей Павел Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5