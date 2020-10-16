В Нагорном Карабахе погиб игрок ереванского "Локомотива"

Ереванский "Локомотив" сообщил о гибели игрока команды Эрика Саряна.


18-летний футболист погиб на войне в Нагорном Карабахе.

Напомним, что армяно-азербайджанский конфликт возобновился 27 сентября.

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