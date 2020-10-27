По словам Хагена, он больше не хочет скрывать свою ориентацию.
"Я стал по жизни увереннее в себе. У меня всё хорошо. Всю жизнь я был геем, но особо об этом не думал. Это моя повседневная жизнь.
Могу идти по жизни с высоко поднятой головой, конечно, кроме моментов, когда допускаю ошибки на поле", - приводит слова Хагена Glamdalen.
Отметим, что арбитр обслуживал матч сборной России с Северной Ирландией в 2013 году. Также он работал на матче Лиги чемпионов "Зенита" с "Порту".
"Всю жизнь я был геем". Известный норвежский судья сделал каминг-аут
Известный норвежский арбитр Том Хаген признался, что он является геем.
Фото: Glamdalen
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