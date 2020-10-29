Иранская сборная проведет два товарищеских матча против Боснии и Герцеговины 12 ноября и Ирана Б 17 ноября.
Ранее стало известно, у Азмуна диагностировали ангину. Нападающий приступит к индивидуальным тренировкам для поддержания физической формы в ближайшее время.
За сборную Ирана 25-летний футболист дебютировал в 2014 году. За это время Азмун провел в составе национальной команды 51 матч и забил 33 гола.
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит"
Азмун вызван в сборную Ирана на ноябрьские матчи
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун получил вызов в сборную Ирана на ноябрьские товарищеские матчи.
Фото: ФК "Зенит"
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