Газзаев: в сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата

Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал заявку сборной России на ноябрьские сборы.
Фото: Юрий Инякин/ПГ
— В сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата.

Газинский вошел только в резервный список, там есть и другие сильные футболисты. Просто тренеры решили вызвать игроков, которые выглядят сейчас стабильнее по игре, — рассказал Газзаев в интервью "СЭ".

В ноябре сборная России сыграет товарищеский матч с Молдавией, а также две игры Лиги наций с Турцией и Сербией.

Ознакомиться с полным составом национальной команды можно здесь.

Впервые в сборные вызваны защитники Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, а также полузащитники Иван Обляков, Даниил Лесовой и Константин Кучаев. Также в заявке сборной нашлось место вратарю Матвею Сафонову.

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Теги: Сборная России Газзаев
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