— В сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата.
Газинский вошел только в резервный список, там есть и другие сильные футболисты. Просто тренеры решили вызвать игроков, которые выглядят сейчас стабильнее по игре, — рассказал Газзаев в интервью "СЭ".
В ноябре сборная России сыграет товарищеский матч с Молдавией, а также две игры Лиги наций с Турцией и Сербией.
Ознакомиться с полным составом национальной команды можно здесь.
Впервые в сборные вызваны защитники Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, а также полузащитники Иван Обляков, Даниил Лесовой и Константин Кучаев. Также в заявке сборной нашлось место вратарю Матвею Сафонову.
Газзаев: в сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата
Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал заявку сборной России на ноябрьские сборы.
Фото: Юрий Инякин/ПГ
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