Глава пресс-службы "Карабаха" призвал убивать армян. Сотрудник будет наказан клубом

Руководство "Карабаха" отреагировала на слова пресс-секретаря клуба в соцсетях, где он призывал убивать армян.
Фото: ФК "Карабах"
Сотрудник бурно отреагировал на новости о погибших азербайджанских мирных жителях после ракетных ударов Республики Армения по городам Гянджа и Бард в Азербайджане. Клуб отметил, что слова пресс-секретаря не отражают официальную позицию "Карабах" и не одобряются клубом. В отношении сотрудника возбуждено административное дело.

В свою очередь Федерация футбола Армении призвала исключить "Карабах" из еврокубков.

Источник: фейсбук ФК "Карабах"

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Теги: Карабах
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