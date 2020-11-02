Глава пресс-службы "Карабаха" призвал убивать армян. Сотрудник будет наказан клубом

Руководство "Карабаха" отреагировала на слова пресс-секретаря клуба в соцсетях, где он призывал убивать армян.

Фото: ФК "Карабах"

Сотрудник бурно отреагировал на новости о погибших азербайджанских мирных жителях после ракетных ударов Республики Армения по городам Гянджа и Бард в Азербайджане. Клуб отметил, что слова пресс-секретаря не отражают официальную позицию "Карабах" и не одобряются клубом. В отношении сотрудника возбуждено административное дело.



В свою очередь Федерация футбола Армении призвала исключить "Карабах" из еврокубков.



Источник: фейсбук ФК "Карабах"