Источник: Марадона госпитализирован, причина - не коронавирус

60-летний Диего Марадона из-за ухудшения здоровья лег в клинику на серию обследований, причиной госпитализации не является COVID-19.

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Легендарный аргентинский игрок и главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона был госпитализирован, сообщают южноамериканские СМИ. 30 октября во время празднования 60-летнего юбилея Марадоны его состояние ухудшилось, экс-футболист испытывал проблемы при ходьбе. 2 ноября он вместе с личным врачом прибыл в одну из клиник Ла-Платы для прохождения обследований.



По данным источника, госпитализация не имеет никакого отношения к коронавирусу и была не экстренным, а заранее согласованным с Марадоной мероприятием.



Источник: Todo Noticias