"Палмейрас" уверенно разгромил "Атлетико Минейро" 3:0, забив гол в первом тайме и два во втором. На 70 минуте матча 33-летний экс-форвард московского "Спартака" Луис Адриано записал на свой счет результативный пас, ассистировав забившему второй гол Рони.
"Палмейрас" с 28 очками находится на седьмой строчке таблицы, у "Атлетико Минейро" в активе 32 очка и текущее третье место в чемпионате.
Луис Адриано отдал голевой пас за "Палмейрас" и помог своему клубу разгромить "Атлетико Минейро"
Матч 19 тура чемпионата Бразилии "Палмейрас" - "Атлетико Минейро" закончился со счетом 3:0, экс-игрок "Спартака" Луис Адриано отдал голевую передачу.
Фото: Getty Images
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