Поединок завершился со счетом 3:1. Счет открыл нападающий "Кайрата" Вагнер Лав, который известен российским болелельщикам по выступлению за ЦСКА.
"Кайрат" набрал 44 очка и досрочно стал чемпионом Казахстана.
Последний раз "Кайрат" выигрывал чемпионат Казахстана в 2004 году.
"Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана. Вагнер Лав отличился в чемпионском матче
В матче 17-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на своем поле обыграл "Ордабасы".
Фото: ФК "Кайрат"
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