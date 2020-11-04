"После чемпионства "Кайрат" рассчитывает пробиться в группу ЛЧ, поэтому они рассчитывают сохранить Вагнера", - приводит слова источника "Чемпионат".
В минувшем сезоне "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. 36-летний бразильский нападающий принял участие в 13-и матчах, в которых забил 7 голов.
"Кайрат" хочет продлить контракт с Вагнером Лавом
"Кайрат" предложил Вагнеру Лаву, ранее выступавшему за московский ЦСКА, продлить контракт на один год.
Фото: ФК "Кайрат"
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