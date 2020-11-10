Рейтинг составлялся на основе голосования журналистов 44 региональных отделов сайта.
Лучшим игроком сезона-2019/2020 был признан нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. 2-е и 3-е место заняли полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне и нападающий "Барселоны" Лионель Месси соответственно.
Источник: Goal.com
Goal признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/2020
Известный сайт Goal.com представил собственный список 25 лучших футболистов 2020 года.
Фото: "Чемпионат"
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