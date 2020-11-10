Goal признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/2020

Известный сайт Goal.com представил собственный список 25 лучших футболистов 2020 года.

Фото: "Чемпионат"

Рейтинг составлялся на основе голосования журналистов 44 региональных отделов сайта.



Лучшим игроком сезона-2019/2020 был признан нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. 2-е и 3-е место заняли полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне и нападающий "Барселоны" Лионель Месси соответственно.



Источник: Goal.com