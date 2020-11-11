Кононов расторг контракт с "Ригой"

Главный тренер "Риги" Олег Кононов решил вопросы с расторжением контракта с латвийским клубом.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что Кононов и "Рига" расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

"По личным причинам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера. Теперь я должен уделять время своей семье", - приводит слова Кононова пресс-служба латвийского клуба.

Кононов возглавил "Ригу" в феврале этого года. Перед этим он был главным тренером московского "Спартака".

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Теги: Рига Кононов
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