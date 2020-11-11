"Эти соревнования создаются для того, чтобы высосать все силы из футболистов". Кроос - о европейской Премьер-лиге

Полузащитник мадридского " Реала " и сборной Германии Тони Кроос высказал свое отношение о возможности создания европейской Премьер-лиги.

Фото: ФК "Реал"

"С появлением этих новых идей мне все больше кажется, что мы всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА. Эти соревнования создаются для того, чтобы высосать все силы из футболистов и заработать как можно больше денег. Когда определенные вещи работают хорошо, лучше оставить все как есть", - заявил футболист.



Напомним, в СМИ появилась информация, что клубы из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции ведут переговоры о создании турнира под названием "Европейская Премьер-лига". Планируется, что лига будет запущена в 2022 году при поддержке ФИФА. В настоящее время, для соревнования ищут инвесторов. Примерный бюджет для запуска лиги – около $ 6 млрд.



Источник: Goal.com