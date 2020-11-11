Марадона выписан из больницы

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выписан из больницы после операции на головном мозге.

"Марадона преодолел самый трудный и деликатный момент своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться. Важно, что он думает только о выздоровлении, окружив себя своими родными. Сейчас ему нужны просто забота и спокойствие", - приводит слова агента Марадоны Матиаса Морлы Football Italia.



Напомним, что 60-летний аргентинец в начале ноября был госпитализирован в больницу в Ла-Плате. Вскоре Марадона успешно перенес операцию по удалению тромба в мозгу.



Напомним, что Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. На данный момент он возглавляет аргентинский клуб "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы.

