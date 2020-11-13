Хавбек "Байера" Паласиос получил перелом позвонка в матче Аргентина - Парагвай

Полузащитник "Байера" Эсекиель Паласиос получил тяжелую травму в матче квалификации ЧМ-2022 за сборную Аргентины против Парагвая (1:1).

Фото: официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины

Хавбек "Байера" Эсекиель Паласиос был заменен на 29 минуте матча 3 тура квалификационного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2022 Аргентина - Парагвай (1:1), который прошел в ночь на 13 ноября по московском времени. Причиной замены стала травма, полученная в результате нарушения игрока гостей Анхеля Ромеро, который в прыжке попал Паласиосу коленом в нижнюю часть спины.



После матча у пострадавшего игрока был диагностирован перелом позвонка, сообщает пресс-служба аргентинской сборной. По предварительным данным, срок восстановления Паласиоса составит несколько месяцев.