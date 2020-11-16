Сборная США разгромила в товарищеском матче Панаму, забив 6 мячей

Товарищеская встреча между сборными Соединенных Штатов Америки и Панамы завершилась волевой победой США со счетом 6:2.

Фото: Getty Images

Товарищеский матч между сборными США и Панамы, прошедший 16 ноября в австрийском Винер-Нойштадте, закончился волевой разгромной победой "звездно-полосатых" со счетом 6:2.



Первый гол был забит панамцами уже на 8 минуте - отличился нападающий Фахардо. Однако еще в первом тайме команда США с запасом вышла вперед - в промежуток между 18 и 26 минутами 18-летний форвард Рейна сравнял счет, а 20-летний Джоаччини оформил дубль. На 65 минуте в его исполнении мог состояться и хет-трик, но нападающий французского "Кана" из Лиги 2 не реализовал пенальти. На 79 минуте Фахардо отыграл один гол, сделав счет 3:2 в пользу США. Однако ударный 8-минутный отрезок в концовке матча принес Соединенным Штатам разгромную победу - дубль оформил вышедший на замену Сото, еще один гол на счету другого резервиста Летгета.



Товарищеские матчи



США - Панама 6:2 (3:1)



Голы: Фахардо, 8, 79, Рейна, 18, Джоаччини, 22, 26, Сото, 83, 90+1, Ллетгет, 87



Незабитый пенальти: Джоаччини, 65