Ранее стало известно, что чиновника обвиняют в сексуальном насилии над несколькими футболистками сборной страны.
Помимо дисквалификации, Жан-Барт будет оштрафован на 1 миллион швейцарских франков.
Источник: официальный сайт ФИФА
Глава Федерации футбола Гаити пожизненно дисквалифицирован за сексуальное насилие над футболистками
ФИФА пожизненно отстранила президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта.
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