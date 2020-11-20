Глава Федерации футбола Гаити пожизненно дисквалифицирован за сексуальное насилие над футболистками

ФИФА пожизненно отстранила президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта.

Ранее стало известно, что чиновника обвиняют в сексуальном насилии над несколькими футболистками сборной страны.



Помимо дисквалификации, Жан-Барт будет оштрафован на 1 миллион швейцарских франков.



Источник: официальный сайт ФИФА